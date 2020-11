Regione: Tosi è presidente della 5^ commissione

Dal MoVimento 5 Stelle riceviamo e pubblichiamo

Con il voto favorevole di 22 membri, Fabio Tosi, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, è stato eletto presidente della V Commissione (Controlli, verifica attuazione delle leggi, pari opportunità) di Regione Liguria.

“Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami: svolgerò questo importante e delicato incarico con serietà, determinazione ed equilibrio. In particolare, mi onora profondamente presiedere una Commissione che ha, tra i suoi obiettivi, l’affermazione e la tutela dell’uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e pari opportunità tra uomo e donna, così come la realizzazione della parità giuridica, sociale, economica e di rappresentanza”, dichiara Tosi.