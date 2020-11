RASSEGNA STAMPA. Due morti e 60 contagi, ma la curva decresce

Oggi, venerdì 27 novembre, auguri a Virgilio. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: scarabocchiare (scrivere o disegnare con grossolano disordine, con macchie e segni illeggibili; scrivere con scarso impegno o con notevole imperizia). Proverbi: “Prima di domandare pensa alla risposta”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid economia: “Delivery o servizio ai tavoli; i ristoranti preparano il Natale”. Emergenza covid: “60 contagi e due decessi, ma la pandemia sta rallentando”; “Casa dei Tigli” diventa reparto covid; contagiati 48 ospiti su 53 e 12 operatori”; “Test dei medici di famiglia, partenza lenta e in salita”; “Gruppi di acquisto dal Gaspallo aiuti a Sant’Egidio e a In te fasce”. Caccia: Atc Levante “Nessuna polemica con la Regione”.

Sestri Levante: lo svincolo della A-12 previsto senza alcun confronto. Lavagna: Ad Arenelle balconi e case illuminate, un concorso. Cogorno, cade in un fosso; indagini. Cogorno: volontari e vigilantes per riaprire il campetto di Panesi. Chiavari: positiva e in quarantena esce, denunciata. Chiavari: presentato il lunaio 2021.

Rapallo: torna la guardia pediatrica con un’iniziativa solidale. Santa Margherita Ligure: un cuore trapiantato che batte da 27 anni. Santa Margherita Ligure: inaugurato il supermercato Coop, in cambio la piastra ambulatoriale”.

Recco: arrivato dalla Val Camonica il grande abete. Recco: contributo fino a 200 euro per potenziare internet.