Rapallo: “Presidenza di commissione, un ruolo che mi riempie d’orgoglio” (2)

Il consigliere regionale Domenico Cianci (Cambiamo con Toti Presidente) è stato nominato questa mattina presidente della IV Commissione – Territorio e Ambiente.

“Ringrazio il Governatore Giovanni Toti e i colleghi della maggioranza che mi hanno votato, scegliendomi per un ruolo che mi riempie d’orgoglio e che mi darà la possibilità di incidere su tematiche strategiche per lo sviluppo della nostra regione e la tutela dei suoi cittadini. Dall’Urbanistica alla pianificazione portuale, dai lavori pubblici alla viabilità, dalla Protezione civile allo smaltimento dei rifiuti, solo per citare alcune delle materie che affronterò con impegno, serietà e spirito di collaborazione, con l’unico obiettivo di fare il bene della Liguria”.

Cianci è stato eletto anche tra i membri della II Commissione – Salute e Sicurezza sociale.