Rapallo: “Natale al Vivaio” con i laboratori di Rotta

Da Alessandra Rotta riceviamo e pubblichiamo

Con il patrocinio e sotto l’egida dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura INBAR, l’arch. Alessandra Rotta coordina e tiene laboratori legati al tema della sostenibilità, mission di fondo dell’Istituto.

Il particolare taglio dei laboratori li pone come offerta formativa unica nel suo genere e di grande interesse: gli oggetti realizzati, con materiali di riciclo o di uso comune, reinventati per altri scopi, saranno in tema natalizio, ovviamente! Divertimento e apprendimento assicurato!!

Laboratori di manualità e riciclo creativi: Presepe e dintorni

(a cura di arch. Alessandra Rotta – Segretario Commissione Nazionale Ambiente e Salute INBAR)

Pittura su stoffa (a cura di Greta Baiardi)

Natale in favola (a cura di Luisa Marnati e Alessandra Rotta)

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 18,30

martedì e giovedì dalle 14,30 alle 18,30

sabato dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,30

domenica dalle 10,00 alle 12,00 (da dicembre anche dalle 14,30 alle 18,30)

Laboratori di ceramica, manipolazione e decorazione

(a cura di MaDe in Terra, Marina Rizzelli e Deborah Massone)

Profumi di Natale (a cura di Aurora Carboni e Alessandra Rotta)

sabato dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,30

domenica dalle 10,00 alle 12 (da dicembre anche dalle 14,30 alle 18,30)

Tutti i laboratori si terranno nel rispetto della normativa Covid, con obbligo di prenotazione e registrazione dei dati che saranno poi automaticamente cancellati trascorsi 14 giorni dalla vostra presenza al vivaio.

I laboratori saranno attivati con un minimo di tre partecipanti e con un massimo di otto, previa prenotazione al n. 327 546 8350.

In caso di gruppi numerosi, saranno realizzati più laboratori uno in successione all’altro. Mentre un gruppo farà un laboratorio, gli altri avranno comunque la possibilità di accedere ad un altro laboratorio.

Per tutto il periodo compreso tra il 28 novembre e il 7 gennaio, i laboratori saranno fruibili in maniera gratuita da chiunque.