Rapallo: il grazie del sindaco a Silvia Pedemonte (2)

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha ringraziato pubblicamente la giornalista Silvia Pedemonte per quanto, in 13 anni, ha scritto per informare i lettori su quanto è avvenuto a Rapallo. Ecco di seguito il suo post

“Una grande professionista, seria, preparata ed obiettiva.

Silvia Pedemonte lascia il Tigullio per approdare a Genova!

In 13 anni di instancabile lavoro come corrispondente per il Secolo XIX da Rapallo, difficilmente ha “bucato” una notizia dimostrando acume e sensibilità.

Insieme a tutta l’amministrazione desidero ringraziare Silvia Pedemonte per il servizio reso alla Città, non risparmiando anche alcune critiche per lo più costruttive.

Mancherà a tutti questa fine penna, ma siamo consci che questa sia un’importante opportunità irrinunciabile per una giovane e brillante giornalista.

A Silvia il nostro augurio di ogni bene, a Rapallo troverai sempre una famiglia pronta ad accoglierti!”