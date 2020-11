Rapallo: il ‘GASpallo’ dona 400 euro alla Comunità di Sant’Egidio

Dal Gaspallo riceviamo e pubblichiamo

Il “GASpallo” Gruppo di Acquisto Solidale “di Rapallo, nell’ultima riunione di mercoledì 25 novembre, effettuata in modalità telematica via web, ha deciso di devolvere la somma di €400 alla Comunità di Sant’Egidio che a Rapallo attraverso l’aiuto prezioso di numerosi volontari, offre servizi a sostegno delle persone in difficoltà economica.

Il GASpallo è un gruppo di acquisto solidale senza scopo di lucro che ha tra i suoi principi guida la diffusione della cultura al cibo genuino, ottenuto nel rispetto dell’ambiente, incentivando il consumo di prodotti locali e di filiera corta. Il GASpallo è una realtà che si è formata a Rapallo dal 2012 al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico locale e la difesa dell’ambiente.

Agli aderenti viene chiesta una quota annuale di €10 come fondo cassa per coprire eventuali spese e disguidi nella gestione delle attività, l’eccedenza a fine anno viene devoluta in beneficenza.