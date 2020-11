Portofino: l’abete in piazzetta; ora luci e accensione

Dalla pagine del Comune di Portofino E’ arrivato questa mattina, in Piazzetta a Portofino, l’albero di Natale che terrà compagnia al Borgo durante tutto il periodo natalizio. Arrivato direttamente dall’Entroterra ligure, è stato posizionato nel cuore pulsante di Portofino davanti agli occhi del Sindaco Matteo Viacava.

“Un segnale di speranza in questo anno così difficile – ha detto il Primo Cittadino – Domenica 6 dicembre lo illumineremo, come di consueto, seppur con una novità”.

Insieme alle istituzioni – laiche e religiose – con i bambini portofinesi e l’Amministrazione comunale gli addobbi saranno illuminati in diretta streaming sulla pagina Facebook.

“In questo modo, come è sempre stato, tutti potranno partecipare all’accensione dell’albero in Piazzetta”, ha concluso il Sindaco Matteo Viacava.