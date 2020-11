Monterosso: il Comune incamera un tratto della SP370 per l’elisoccorso

Dall’ufficio comunicazione della provincia della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Importante seduta di Consiglio Provinciale questo venerdì alla Spezia in cui sono state approvate alcune pratiche relative alla gestione della viabilità spezzina con particolare riguardo alle manutenzioni.

Tra le pratiche approvate nella seduta odierna vi è infatti anche l’aggiornamento del piano opere 2020- 2022 e del piano dei servizi forniture 2020-2021, già adottati in precedenza dallo stesso Consiglio.

La variazione, in questo caso, prevede una serie di integrazioni al piano stesso dovute a nuove opere sviluppate dalla Provincia in questi mesi e per una serie di interventi che proseguiranno anche il prossimo anno. Si parte dal programma manutenzione straordinaria viabilità provinciale che è attuato attraverso un finanziamento di circa 2 milioni di euro, di cui 150.000 già nel 2020, quindi si passa agli interventi straordinari per l’adeguamento degli edifici scolastici alle nuove norme Covid per un investimento di circa 500.000 euro, quindi un intervento di manutenzione supplementare sull’edificio dell’Istituto Chiodo, pari a circa 100.000 euro, ed infine l’adeguamento dell’edificio “Palazzo del Governo”, sede dell’Amministrazione Provinciale, attraverso una serie lavori per efficientamento energetico e ricambio aria, pari a 370.000 euro.

Nelle stessa seduta è stato anche approvato lo schema di intesa tra la Provincia della Spezia e due Comuni spezzini per la cessione di alcuni tratti di strada. Nello specifico al Comune di Calice al Cornoviglio è andata la proprietà di un tratto della Strada Provinciale nr.20 (Piano Di Madrignano – Castello Madrignano – Nasso – Calice Castello), mentre al Comune di Monterosso al Mare è stata ceduta una parte della Strada Provinciale nr.370 per la realizzazione di un’elisuperficie occasionale e per delle opere di razionalizzazione della viabilità provinciale di collegamento al capoluogo comunale.

“Prosegue in maniera concreta il lavoro dell’Amministrazione Provinciale per garantire investimenti ed interventi sul territorio _ commenta il Presidente Pierluigi Peracchini _ in particolare sulla viabilità l’attenzione è sempre elevata, questo anche in sinergia con le amministrazioni locali, ma non dimentichiamo che quest’anno siamo intervenuti, con opere realizzate in tempi rapidissimi, per la messa a norma delle scuole a fronte dell’emergenza Covid. Un’attività costante che si somma alla gestione di interventi d’urgenza verso i quali questo Ente ha saputo dare complete risposte alle esigenze delle altre amministrazioni e del territorio”.