Lavagna: non è piaciuta “l’apertura dei confini”

Lavagna è la città idilliaca e piena di iniziative descritta dai media? Si direbbe di sì guardando certi parametri, ad esempio i modesti interventi critici delle opposizioni. C’è poi il limite dovuto alla situazione finanziaria che probabilmente impedisce all’amministrazione di eseguire alcuni interventi.

A tre commercianti che ci hanno inviato una accorata lettera, lamentando tra l’altro una presunta incuria nella pulizia di alcune strade che verificheremo, non va giù l’interpretazione ad un decreto Conte che vieta senza validi motivi il superamento dei confini comunali.

“Pur nell’attuale drammatica situazione economica in cui ci troviamo, abbiamo fatto il possibile per far vivere Lavagna nel periodo natalizio; la risposta è stata quella di incentivare i nostri concittadini a superare sia pur a piedi i nostri confini ossia andare a comprare a Chiavari; perché siamo sicuri che ben difficilmente accadrà il contrario”.

La questione “confini” sembra avere attirato solo l’interesse locale; ai generosi commercianti di Lavagna l’augurio che dal 3 dicembre si aprano i confini intercomunali e siano in tanti ad arrivare nella città dei Fieschi ed apprezzarne luci e iniziative.