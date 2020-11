Lavagna: “Maggiore attenzione alle fasce più deboli”

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, “Officina Lavagnese”, riceviamo e pubblichiamo

Facendo riferimento alle nuove disposizioni governative, con le quali il governo ha anticipato ai Comuni del Tigullio oltre 800.000 Euro per la messa in atto di iniziative di sostegno sociale, Officina Lavagnese, esprime soddisfazione in particolare per la somma giunta a Lavagna ( € 66.600), volta al sostegno delle famiglie e dei cittadini più in difficoltà ed in particolare di coloro che, per effetto della chiusura delle attività lavorative, si trovano in grave ed urgente situazione di disagio economico.

Si tratta sicuramente di una risposta parziale ma è già un passo avanti e sarà importante in ogni caso creare una strettissima collaborazione tra tutti i Comuni del territorio per la realizzazione di interventi e progetti comuni nei campi dell’assistenza e dello sviluppo, ed un continuo e costante rapporto con la Regione e lo Stato, per uscire in modo adeguato da questa terribile pandemia che allo stesso tempo ha scatenato una grave crisi economica.

Nel Consiglio Comunale di ieri 26 Novembre il Comune di Lavagna ha approvato il bilancio pluriennale relativo agli anni 2020 – 2022. Si tratta di un documento fondamentale per la programmazione di tutta l’attività amministrativa e per la vita stessa di Lavagna.

Registriamo con soddisfazione il fatto che il Decreto del Ministro dell’interno del 29/10/20 ha riconosciuta la validità dei provvedimenti di risanamento contenuti nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

La “Nota Integrativa”, allegata al bilancio, nel raccontare gli avvenimenti che hanno portato alla dichiarazione di dissesto, rafforza la nostra convinzione che Lavagna non fosse nelle condizioni di dover subire tale provvedimento, non essendo mai stata precedentemente nella condizione di Ente strutturalmente deficitario, avendo garantito, almeno fino al 2014, la copertura delle spese correnti e il rimborso dei mutui senza dover fare ricorso ad anticipazioni di cassa; cosa che è invece avvenuta a partire dal 2014.

Certamente nei prossimi cinque anni le finanze del Comune saranno vincolate al rispetto delle disposizioni di legge e i vincoli imposti dalla dichiarazione dello stato di dissesto sono tali da rendere sicuramente difficile e limitata l’azione programmatoria di una amministrazione. Questo appare particolarmente vero nell’attuale situazione generale di crisi economica e sociale generata dalla pandemia.

A tale proposito già in passato avevamo proposto che l’amministrazione comunale, anche attraverso l’azione dei rappresentanti locali di tutte le forze politiche, richiedesse l’annullamento o almeno delle deroghe alle disposizioni previste dalla dichiarazione dello stato di dissesto. Non abbiamo notizia di eventuali tentativi in tal senso da parte dell’amministrazione.

Purtroppo dobbiamo rilevare che questo bilancio non tiene minimamente conto della nuova difficile situazione che si è venuta a creare a livello internazionale, nazionale e locale, in seguito alla terribile epidemia del Coronavirus e poco appare un’idea di progettualità futura per ripensare la città del domani e rilanciare per quanto possibile la sua fisionomia di cittadina a vocazione turistico-alberghiera ma anche agro-alimentare, con un occhio attento alla formazione e all’inclusione sociale e occupazionale dei giovani, proprio attraverso queste filiere. Occorrerà altresì ripensare alla cura delle persone sole, anziane ed emarginate e ad interventi in aiuto delle famiglie. Per questi motivi Officina Lavagnese, pur riconoscendo la necessità di far quadrare il bilancio, non condivide le linee programmatiche e comunque nel rispetto di tutti i lavagnesi ha espresso un voto di astensione e non contrario.

Purtroppo le due mozioni presentate da Officina Lavagnese (Richiesta di miglioramento dei servizi di assistenza sociale – Possibile installazione di una nuova antenna in via del Camminello), nate da preoccupazione per la sicurezza e la salute dei cittadini, ma sicuramente propositive e volte alla collaborazione, sono state nettamente rifiutate da parte della maggioranza, che non ha mostrato nessuna apertura al riguardo.

E’ un momento di grande affanno, mai conosciuto dal paese, se non nel periodo del dopo guerra, e certo non possiamo non considerarlo. Proprio per questo Officina Lavagnese ritiene prioritaria una maggiore attenzione anche di spesa economica, verso tutti i settori della vita cittadina ma soprattutto verso gli ambiti in cui emerge maggiore fragilità. Sarà dunque importante poter contare su persone attente, con grandi competenze e sensibilità, e su un lavoro che coinvolga adeguatamente tutte le forze comunali, sia di maggioranza che di opposizione.

Noi ci dichiariamo fin d’ ora disponibili!