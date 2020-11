Lavagna: bocciata la mozione per bloccare la diga “Perfigli”

Da Laura Corsi e Mario Maggi, gruppo Consiliare 100% Lavagna, riceviamo e pubblichiamo

La mozione per bloccare l’iter della diga “Perfigli” ha ottenuto solo 3 voti favorevoli (100% Lavagna e 5Stelle), 2 astenuti (Officine Lavagnesi), 11 contrari (attuale maggioranza 1906 elettori).

Le nuove risultanze degli studi di Regione Liguria sull’apporto del materiale litico da parte dell’Entella sono un elemento di novità così rilevante che non può non essere preso in seria considerazione: il progetto diga “Perfigli”

– era sbagliato dall’inizio

– è risultato incongruo a seguito di tutti gli episodi di piena del fiume degli ultimi anni

– è del tutto obsoleto sulla base dei nuovi dati.

Continueremo ad impegnarci senza sosta per far emergere la verità.

È inaccettabile la posizione pilatesca dell’attuale maggioranza.

È anche poco edificante la gara fra alcuni soggetti politici per attribuirsi il merito (???) di una riduzione delle dimensioni della diga.