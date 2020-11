Chiavari: la dottoressa Daniela Gerevini cessa l’attività con l’Asl

Dall’ufficio stampa di Asl 4 riceviamo e pubblichiamo

Con la presente si informano gli assistiti in carico alla Dott.ssa Daniela Gerevini che la stessa cesserà la propria attività, quale medico di Medicina Generale convenzionato per il Comune di Chiavari a far data dal 01/01/2021 (ultimo giorno lavorativo 31/12/2020).

Pertanto si invitano i suddetti assistiti (o propri delegati) a voler contattare dal 04/01/2021 gli Uffici di Anagrafe Sanitaria del Distretto Sociosanitario n. 15 Chiavari – Via G.B. Ghio 6, tel. 0185329423 – indirizzo e-mail: anagrafe.ds15@asl4.liguria.it per provvedere alla scelta di un nuovo medico di Medicina Generale indispensabile per l’assistenza farmaceutica e specialistica.

Gli uffici distrettuali di Chiavari (Tel. 0185/329420) saranno a disposizione per ulteriori chiarimenti.