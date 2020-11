Camogli: nuovi canoni demaniali, “chiediamo chiarezza”

Da Antonio Leverone, per il Comitato Spontaneo Tutela Territorio, riceviamo e pubblichiamo



In riferimento alla nostra richiesta di incontro con il Sig. Sindaco del 30 ottobre u.s. come da allegato**, considerando l’urgenza degli argomenti da trattare anticipiamo i quesiti su cui vorremmo avere risposte esaustive:

Area portuale: nuovi canoni demaniali

Alcuni cittadini ci riferiscono di alcuni “si dice” in città sulla questione della nuova norma dei canoni delle concessioni demaniali marittime, in vigore dal 1 Gennaio 21.

I singoli concessionari dell’Associazione Pescasportivi, per il fatto che la concessione è a perimetro, con le nuove tariffe verrebbero a pagare circa € 200,00 all’anno, invece dei 2.500 come previsto per le singole concessioni di singola imbarcazione a parità di dimensioni.

I concessionari all’interno del porto di aree a perimetro destinate ai servizi conto terzi o trasporti pubblici, pagherebbero € 1,60 (circa a mtq.) vale a dire che con € 2.500 avrebbero una concessione di circa 1.600 mtq. che può ospitare circa 16 imbarcazioni.

Il quesito è semplice: questi “si dice” hanno un fondamento? Se sì chiediamo la motivazione di tali disparità e se no, come stanno le cose?

Ringraziamo per l’attenzione, restiamo in attesa di una sollecita risposta.

**30.10. richiesta incontro Comune