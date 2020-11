Camogli: interventi in via Colombo e a San Fruttuoso

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

In apertura di Consiglio comunale a Camogli, la presidente Anna Arnoldi ha ricordato la scomparsa di Gerolamo “Jimmi” Demarchi, consigliere comunale dal 1994 al 1998 nella giunta Passalacqua. Poi la Giornata contro la violenza sulle donne, per la quale l’amministrazione ha illuminato di rosso il municipio e piazza Gaggini a Ruta. “Questo è un problema enorme e noi tutti dobbiamo insegnare alle bambine e ai bambini ad avere rispetto verso se stessi e verso gli altri”.

Il sindaco Francesco Olivari ha poi sciorinato i capitoli di entrate ed uscite relative a due variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020 (deliberazione di giunta n. 120 in data 06/10/2020 e deliberazione di giunta n. 133 in data 12/11/2020). Approvate con 2 contrari (Agostino Bozzo ed Elisabetta Caviglia) e 1 astenuto (Claudio Pompei). Dalla minoranza è stato lamentato il mancato coinvolgimento nelle scelte.

Sull’approvazione del Bilancio consolidato del Comune relativo agli esercizi 2018 e 2019, Caviglia ha chiesto il rinvio della pratica perché non passata in commissione permanente settore finanziario, violando l’articolo 10. Il segretario comunale Massimo Vallese, dopo aver verificato, ha specificato che nel regolamento comunale non è presente questa modalità e che comunque in commissione non è possibile apportare modifiche ai dati in bilancio consolidato. Pompei, ritenendo opportuno comunque portare in commissione, ha poi posto in luce il capitolo riguardante il Teatro Sociale, del quale non si sono più avute notizie. Olivari ha spiegato innanzitutto che anche lo scorso anno è stata utilizzata questa proceduta senza portare in commissione e che i bilanci del Teatro non sono ancora stati approvati dal CdA della Fondazione. Caviglia e Pompei hanno quindi deciso di non partecipare a questa pratica uscendo dal collegamento internet e Agostino Bozzo si è dichiarato contrario.

Una interpellanza importante, presentata da Agostino Bozzo, riguardava le situazioni negative segnalate a San Fruttuoso (http://www.levantenews.it/index.php/2020/11/18/san-fruttuoso-cinque-problemi-da-risolvere/). L’assessore Agostino Revello ha spiegato che si sta intervenendo. Innanzitutto Iren farà interventi per 100.000 euro sull’impianto delle reti nere; verrà installata una macchina per l’umido, dopo aver risolto un aspetto tecnico; si posizioneranno cartelli per far sì che la gente non abbandoni la spazzatura in loco.

L’interpellanza sul degrado dei marciapiedi e di una parte carrabile di via XX Settembre, ha dato modo di venire a conoscenza di futuri interventi da parte di Comune, Ferrovie e Scalo. Revello ha reso noto che lo Scalo realizzerà un percorso dalla sede della Croce Verde al Teatro Sociale e che le Ferrovie interverranno sulla parte all’uscita della stazione.

Sempre Revello ha risposto all’interpellanza di Claudio Pompei sulla pericolosità dei marciapiedi davanti alla sede dei Volontari di Ruta. L’esistenza di un pino del quale non si possono toccare le radici complica la soluzione, quindi nel frattempo è stato messo del cemento.

Sul degrado del cimitero in Ruta ha risposto Olivari specificando che alcuni lavori sono stati fatti e si stanno predisponendo perizie per interventi sui tetti dei loculi.

Sulla richiesta di illuminazione lungo il percorso della scalinata “Martiri delle Foibe”, Revello ha reso noto che esiste un progetto per sostituire l’attuale passamaneria centrale con una illuminata, che permetterà di vedere i gradini senza essere invasiva.

Sul posizionamento di appositi rallentamenti di velocità in viale Gaggini, in particolare nell’ultimo tratto prima della confluenza con la via Aurelia, occorre contattare la Unipol, proprietaria della strada.

Sull’ex edificio delle scuole elementari di via Mortola a San Rocco, in stato di abbandono, Olivari ha risposto che la destinazione d’uso è inserita nel piano del Parco di Portofino. L’edificio è stato costruito su una frana attiva e quindi rimetterlo a posto ha un costo elevatissimo. Comunque il Comune ha fatto e farà manutenzione.

Infine sulla richiesta di un tavolo di incontro per trattare la riapertura dell’ufficio di biglietteria presso la stazione ferroviaria di Camogli, la vicesindaco Elisabetta Anversa ha comunicato che a breve si terrà un incontro della 4ª commissione con il presidente della Pro Loco, che nei suoi uffici gestisce la biglietteria, la quale diventerà a tutti gli effetti un’agenzia ferroviaria che garantirà tutti i servizi, più di quelli esistenti in stazione.