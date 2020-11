Bogliasco: edificio scolastico, il punto sui lavori

da Facebook Comune di Bogliasco

Inviamo il periodico resoconto dell’Architetto Daria Lorenzini sull’andamento dei lavori presso l’edificio scolastico di via Mazzini 207.

Ringraziamo la Dirigente, il personale docente, i collaboratori scolastici e tutti gli alunni della scuola per la collaborazione e l’impegno profuso nell’aiutarci a raggiungere il compimento dei lavori.

Il Primo Step del cantiere sta per essere concluso e il 9 dicembre, le aule sopra la palestra potranno essere riutilizzate per le attività didattiche. Il cantiere si sposterà nell’ala ovest del piano primo per poter eseguire gli interventi edilizi e poter completare l’installazione degli impianti.

Le lavorazioni nelle aule sopra la palestra sono state le seguenti:

– Coibentazione delle murature perimetrali dall’interno con pannelli isolanti da 80mm;

– Esecuzione di nuovi controsoffitti in pannelli nelle aule e nel corridoio di collegamento;

– Esecuzione impianto di riscaldamento/raffrescamento a pompa di calore;

– Adeguamento impianto elettrico;

Installazione nuovi corpi illuminanti a LED.

Questa prima fase del cantiere si è prolungata più del dovuto a causa del necessario intervento integrativo di adeguamento dell’impianto elettrico che è stato sostituito totalmente.

Purtroppo, il 9 dicembre le aule non saranno ancora dotate di nuovi infissi poiché la loro fornitura richiede delle tempistiche più lunghe in quanto solo due ditte li producono su tutto il territorio italiano: si tratta di un serramento a triplo vetro dotato di una veneziana regolabile inserita nella camera d’aria rivolta verso l’interno dei locali e su cui si potrà fare manutenzione grazie alla possibilità di apertura ad anta del vetro.

Questa tipologia di finestre sarà installata sui fronti est, sud e ovest.

L’impegno da parte del Comune, dell’Istituto comprensivo e delle Imprese anche durante il fine settimana e il ponte dell’Immacolata permetteranno il passaggio tra step1 e step2 del cantiere evitando giorni di sospensione della scuola.

Dott. Arch. Daria Lorenzini