Alpinismo Lento: dal Golfo dei poeti a Tramonti

Dall’Associazione “Mangia Trekking” riceviamo e pubblichiamo

Nel complicato momento, in collaborazione con Enti Parco delle montagne, delle valli e del mare nonché con Comuni di Toscana, Emilia e Liguria, l’associazione Mangia Trekking continua a proporre nei vari territori diverse iniziative, seppur in spazi confinati, ed indossando i dispositivi di protezione personale e rispettando un adeguato distanziamento. Si tratta di attività sistematiche, per contribuire al mantenimento della salute psico-fisica, per promuovere i luoghi e sostenere le aziende produttive e del commercio che operano nei settori di riferimento (alpinismo-escursionismo ed outdoor in genere).

La prossima attività nel Comune di La Spezia, sarà domenica 29 novembre 2020. Un cammino che unisce la città, il mare nei due versanti e la collina. Partenza alle ore 9.30 dal quartiere di Fabiano (davanti all’edicola giornali) sulle vie di Coregna, Campiglia e Tramonti. Pranzo al sacco. Rientro nel pomeriggio (ore 16.30 circa) nel quartiere di Pegazzano. Preno & Info 335 1371380.