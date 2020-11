Il Comune di Zoagli per il ritiro dei rifiuti speciali di persone poste in quarantena ha già speso complessivamente 11.000 euro. Dopo un primo versamento di 2.000 euro ne è seguito uno di 1.500 ed un terzo di 7.500. Il servizio è effettuato da Aprica spa. I dati sono contenuti in una determina dirigenziale pubblicata sull’albo pretorio del Comune.