Sori: tamponi rapidi direttamente a scuola

Dal Comune di Sori riceviamo e pubblichiamo

Ieri mattina alunni e personale scolastico hanno potuto sottoporsi al tampone antigenico rapido T.A.R. su base volontaria direttamente all’interno della struttura scolastica. “Un modo per contribuire a dare maggiore serenità a tutto l’ambiente scolastico – dichiara l’assessore Francesca Benvenuto”.

I tamponi hanno dato esito negativo per tutti gli alunni e tutto il personale.

“Un’ottima notizia a testimonianza che le misure di prevenzione in stretta sinergia tra scuola, amministrazione comunale e famiglie hanno ben funzionato” continua l’assessore Benvenuto.

“Abbiamo cercato – dichiara il Sindaco Mario Reffo – di dare sicurezza alla cittadinanza sia durante la prima ondata che in questa, il comportamento virtuoso dei soresi ha fatto si che il numero di contagi fosse, e oggi sia, relativamente basso. Un ottimo risultato per la nostra comunità, ma questo non ci deve far abbassare la guardia in nessun modo e quindi proseguiremo con i controlli e con l’utilizzo costante delle mascherine e limitando il più ­possibile gli spostamenti”.