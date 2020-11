‘Santa’: inaugurato il nuovo supermercato Coop

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Inaugurato il nuovo punto vendita Coop di via Delpino Teramo, zona San Siro, a Santa Margherita Ligure: 1.250 metri quadrati di superficie con 10.000 prodotti che offrono una gamma completa di tutte le categorie merceologiche alimentari, con un’attenzione particolare ai prodotti liguri e del Tigullio. Il supermercato dà lavoro a 25 persone, delle quali 12 sono state assunte ex novo, privilegiando quelle della zona.

Il nuovo supermercato, con annessa piastra ambulatoriale ed un parcheggio di 102 posti auto ad uso pubblico più 47 destinati alla clientela, è stato presentato in una conferenza stampa online coordinata da Ottavio Traverso. Presenti Roberto Pittalis, presidente di Coop Liguria; il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni; Bruna Rebagliati, direttrice generale della Asl 4; Tiziana Cattani, direttrice Soci e Consumatori Coop Liguria.

“Questo supermercato è il 50° punto vendita di Coop Liguria in 75 anni – ha spiegato Pittalis – L’operazione ha permesso il recupero di un importante fabbricato della città che offrirà oltre alla piastra ambulatoriale data in uso alla Asl, anche una serie di altre attività”.

Per Donadoni “‘Santa’ in questi ultimi anni ha dimostrato di avere nuova forza attrattiva. Ne è un esempio questo progetto frutto della collaborazione tra pubblico e privato. E’ il punto di partenza di una riqualificazione urbana, un’operazione articolata che va analizzata nel suo complesso”.

Da parte di Asl 4, Bruna Rebagliati ha sottolineato l’importanza della piastra ambulatoriale, dove verranno trasferiti i servizi già operativi in città valutando la possibilità di rimodularli. “Piastra che cercheremo di rendere operativa al più presto e che ci permette di attivare una risposta sanitaria di grande valore per il territorio”.

Tiziana Cattani ha parlato delle varie iniziative in atto come la raccolta per il restauro delle opere di Luzzati nel Parco del Flauto Magico e la “spesa sospesa”.