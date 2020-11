Recco, torna un angolo del paese anteguerra

Si sono conclusi i lavori di restauro della facciata del palazzo contraddistinto dal civico 122di via Roma. Uno degli edifici rimasti in piedi dopo i bombardamenti dell’ultima guerra e tra i pochi esistenti situati alla quota del paese anteguerra, circa un metro più bassa di via Roma. La ditta sembra aver lavorato bene e il palazzo, i fondi più quattro piani, ora si fa notare per il giallo tipico genovese e per i decori ai marcapiano e agli angoli. Tutta la zona ha riacquistato decoro e tanti si sono complimentati per il lavoro svolto.