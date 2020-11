Recco: in Consiglio pratiche di bilancio e lavori in municipio

Sì è svolta la seduta del Consiglio comunale di Recco, ancora una volta in modalità online.

Su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, è stata approvata la delibera con la quale si è preso atto della permanenza degli equilibri di bilancio.

Nell’illustrare il contenuto della proposta di deliberazione, il sindaco ha evidenziato come l’equilibrio di parte corrente e quello di parte capitale non presentino particolari criticità.

Non viene segnalata l’esistenza di debiti fuori bilancio e risultano congrui sia il fondo di riserva sia quello a copertura di eventuali rischi.

Il fondo cassa, alla data del 5 novembre, risulta essere pari a €. 5.010.298,19.

Ai voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza si sono uniti quelli di Gian Luca Buccilli e Giuseppe Rotunno.

In sede di dichiarazione di voto il capogruppo di Civica, Gian Luca Buccilli, ha sottolineato la solidità dei conti del Comune e la probabilità che l’esercizio si concluda con un avanzo di amministrazione; per queste ragioni ha invitato il sindaco a valutare l’ipotesi di implementare le misure a sostegno delle famiglie, delle attività produttive, e di estenderle alle società sportive.

Il Consiglio comunale avrebbe dovuto discutere l’interpellanza presentata da Ivana Romano, capogruppo di Onda, per conoscere le misure adottate dal sindaco al fine di ottenere una gestione efficiente delle dinamiche di diffusione del contagio da parte di Asl 3 e per sollecitare la Regione Liguria ad adottare i provvedimenti necessari in materia di effettuazione di test diagnostici, di isolamento delle persone positive in apposite strutture nei casi in cui non sia possibile farlo nell’abitazione familiare, di assistenza domiciliare ai malati meno gravi. L’interpellanza non è stata discussa in ragione dell’assenza giustificata della firmataria.

Con una nota inviata al presidente Paolo Badalini, Ivana Romano ha ribadito come la responsabilità di chi convoca il Consiglio comunale sia anche quella di mettere tutti i componenti nella condizione di potervi partecipare.

Il consigliere di ImmaginaRecco, Marcello Napoli, ha poi interrogato il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai Lavori Pubblici Caterina Peragallo per sapere se sono state eseguite perizie geotecniche idonee ad accertare la sicurezza idrogeologica, statica e sismica del palazzo comunale e degli edifici destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche e quelli scolastici.

L’assessore Caterina Peragallo ha letto la risposta redatta dall’ufficio competente, nella quale si precisa che le verifiche imposte per legge sono state eseguite; altre saranno effettuate successivamente in quanto è stata prorogata l’obbligatorietà della loro esecuzione.

Il sindaco Carlo Gandolfo ha poi precisato come gli interventi edilizi che hanno interessato gli edifici pubblici e quelli in corso nel palazzo comunale non interferiscano con la stabilità delle strutture e la prevenzione del rischio idrogeologico e di quello sismico.

Il consigliere Marcello Napoli si è dichiarato insoddisfatto della risposta ricevuta dall’amministrazione e negli stessi termini si è espresso il capogruppo di Civica Gian Luca Buccilli, il quale ha evidenziato come la verifica preliminare della sicurezza degli edifici comunali debba essere recuperata come una priorità e tradursi in stanziamenti da inserire nello schema del prossimo bilancio di previsione.