RASSEGNA STAMPA. Se non ci sono clienti , alberghi chiusi

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid-economia: “Se i clienti sono bloccati nelle loro regioni alberghi chiusi”; “Seconde case irraggiungibili, chiediamo il ristoro fiscale”; “Shopping natalizio sino alle 22, l’ipotesi spacca i commercianti”. Emergenza covid: “Io non camminavo più, nessuno è immune dal covid”; “Tamponi rapidi, medici di famiglia e pediatri avviano il servizio”; “Accordo Asl-Fincantireri , esami nello stabilimento”; “Protocolli infodemia e disagio psicologico, esperti a confronto”. Covid e scuola: “Informazioni mediche nei bracciali donati agli alunni delle medie”; “Ritorno a scuola prima di Natale, i presidi si dividono”. Recovery Fund, l’elenco delle opere che il Levante punta a realizzare (Commento: un lungo elenco di opere tra cui molti sogni come il tunnel della Fontanabuona). Caccia: L’Atc ora dice no fuori dal Comune. Giornata contro la violenza sulle donne:. una pagina speciale in Riviera. Enogastronomia: la Guida Michelin premia ‘Impronta d’acqua’ a Cavi e Matteo Circella a Ne.

Riva Trigoso: morto il dottor Giacinto Domenichini. Sestri Levante: truffatori seriali arrestati a Napoli. Lavagna: nuovo fronte mare, inizia l’intervento. Chiavari: 5 case svaligiate, arrestato diciannovenne. Chiavari: Gariibaldi-Segalerba, scontro sul museo nell’ex tribunale. Chiavari: pittrice O’Keeffe al Bandolo. Chiavari: Rocca su You Tube con racconti a matita. Chiavari: Wylab pronto a lanciare il matching day digitale.

Santa Margherita Ligure: “Un fiore sospeso nelle vie della città”.

Camogli: strutture ricettive, nasce associazione.

Favale: un francobollo ricorda Petere Giannini.