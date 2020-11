Moconesi: covid, oggi 8 guarigioni; i positivi restano 16

Dalla pagina facebook del Comune di Moconesi, comunicazione del sindaco Giovanni Dondero

Oggi abbiamo avuto 8 nuove guarigioni. Una delle 2 persone ricoverate é stata trasferita in struttura post Covid a comprova del miglioramento delle sue condizioni di salute (persona anziana senza contatti stretti).

Mentre purtroppo é deceduta persona anziana del nostro Comune da diversi anni in RSA.

I casi positivi sono attualmente 16 (+1 rispetto all’ultimo aggiornamento per positività di persona anziana senza contatti stretti).

Sono in corso ulteriori aggiornamenti e attività di screening da parte di ASL.

#CoronavirusMoconesi

26 novembre 2020

16 attuali positivi (1 ricovero)

3 sorveglianze attive (contatti stretti dei pazienti positivi)

50 guariti

5 deceduti

71 casi totali di coronavirus