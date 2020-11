Lavagna: zona sportiva Cavi in affitto a 3.500 euro annui

Manifestazione d’interesse dell’amministrazione comunale di Lavagna per l’affidamento della zona sportiva sita al Belvedere Cavi, (Aurelia), in via di accatastamento. Si tratta di u n’area di 1.300 metri con tennis, bocce, bar, spogliatoi, tribuna. L’affidamento è previsto per 5 anni con l’eventuale proroga di uno, per un canone annuo di 3.500 euro. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 11.30 del prossimo 9 dicembre. La determina integrale è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune.