Ieri sera alle 22.30 un ragazzo è caduto in un fosso a Cogorno, senza più riuscire a risalire; una caduta di pochi metri. A dare l’allarme il fratello. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Chiavari e anche i carabinieri per accertare le cause di quella caduta e a quell’ora. Il giovane è stato trasferito al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo.