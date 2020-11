Chiavari: “Uomini & Navi”, nuova formula per la rassegna culturale

Dalla Lega Navale Italiana Chiavari – Lavagna riceviamo e pubblichiamo

La tradizionale rassegna Uomini & Navi, ciclo di incontri sull’uomo e il mare promosso dalla Lega Navale di Chiavari & Lavagna con il patrocinio del Comune di Chiavari e con la partecipazione di Marina Chiavari, cambia formula a causa della pandemia, ma non la sostanza.

“Sbarca” infatti su altri canali: non più incontri dal vivo, ma in televisione (Entella Tv) e su internet, attraverso Facebook (gruppo FB Uomini e Navi della L.N.I.) e You Toube (Lega Navale ed Entella Tv).

Incontri brevi, della durata massima di mezz’ora, che parlano del mare e della cultura locale, con accenni anche alla situazione particolare che stiamo vivendo quest’anno a causa del covid-19.

Ad alternarsi diversi relatori, personaggi noti del panorama locale: il primo appuntamento andrà in onda venerdì 27 novembre su Entella tv (alle ore 20.20, 23.15, sabato 28 novembre alle 13) e sabato 28 sul canale You Toube della LNI.

Protagonista sarà Giorgio Getto Viarengo, esperto di storia locale, che parlerà di “Corallo, fiore del mare, amuleto, mito”.

Ogni nuovo incontro sarà annunciato sulla pagina FB di Uomini e Navi e sul sito nazionale della Lega Navale Italiana.

Silvia Stanig, vicesindaco di Chiavari, Federico Bianchi, presidente Lega Navale