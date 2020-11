Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua può essere soddisfatto. I dati relativi al covid di oggi tendono ad una sua pur lieve diminuzione dei positivi.

Dice Di Capua 19 riferendosi alla tabella: “I dati, come sempre, comprendono anche i ricoverati in ospedale che sono 25, 2 in meno rispetto a ieri. Continua, per adesso, la discesa dei contagiati, il picco lo abbiamo avuto il 19 novembre con 348 persone positive.

Non vanifichiamo gli sforzi fatti”.