Chiavari: lungofiume, installato un nuovo defibrillatore

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Un nuovo defibrillatore è stato posizionato lungo il fiume Entella, all’altezza del ponte della Maddalena. Il diciassettesimo sul territorio chiavarese.

«Un presidio importante per chi si sposta lungo il fiume e svolge attività fisica all’aperto. Anche in vista della riqualificazione generale dell’area grazie alla realizzazione del percorso naturalistico e la predisposizione di una ciclabile. Quasi tutto il territorio chiavarese risulta coperto da questo importante servizio, non solo il centro ma anche le periferie, per una città sempre più cardioprotetta, nell’interesse della salute dei nostri concittadini» spiega l’assessore alla sanità Giuseppe Corticelli, presente insieme al sindaco Marco Di Capua all’inaugurazione.