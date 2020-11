Chiavari: “Acquisti e regali, scegliamo il territorio”

Dalla Lega Sezione di Chiavari, a firma del referente Davide Micheli, riceviamo e pubblichiamo

Ora più che mai, in questo periodo così delicato per la nostra comunità, sentiamo forte il bisogno di lanciare lo slogan #ioscelgoilterritorio.

E’ questo il messaggio che la sezione della Lega di Chiavari, in vista delle prossime festività, vuole diffondere tra i propri iscritti ed estendere a tutta la cittadinanza ovvero di non dimenticare il nostro tessuto imprenditoriale, le tante aziende locali e gli artigiani che più di tutti stanno patendo le difficoltà di questo periodo. Per questo invitiamo tutti a scegliere il territorio per i propri acquisti e regali perché scegliere il territorio significa permettere al territorio di continuare a vivere, svilupparsi e reinvestire su se stesso.