Carasco: domani in Consiglio la carrabile via Vittorio Veneto

Domani si riunisce da remoto il Consiglio comunale di Carasco, alle 18.30 con il seguente ordine del giorno:

1 Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti

2 Variazione al bilancio di previsione 2020-2022

3 Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020

4 Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

5 Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili. Esercizio della facoltà di non predisporre il Bilancio consolidato

6 Scioglimento della convenzione di Segreteria fra i Comuni di Carasco, San Colombano, Borzonasca e Coreglia Ligure

7 Richiesta di permuta mappale oggetto di esproprio per la realizzazione della strada carrabile in via Vittorio Veneto.