Camogli: sculture di pietre in equilibrio sulla spiaggia

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Non è la prima volta che sulla spiaggia di Camogli si vedono sculture di pietre messe in equilibrio una sull’altra, che sempre incuriosiscono perché sembrano frutto di una piccola magia, che ufficialmente viene definita land art o balance stone.

Nelle foto quelle di Greg, proveniente dalla Francia, che da cinque mesi sta compiendo un cammino, come pellegrino, in ricordo della moglie Eva che ha perso lo scorso anno e che amava moltissimo. Per lui le sculture sono un collegamento tra terra e cielo, tra noi e l’infinito.