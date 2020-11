Camogli: commissione sul tema biglietteria ferroviaria

di Consuelo Pallavicini

A Camogli si è riunita la quarta commissione consiliare per trattare il tema biglietteria ferroviaria, sulla cui chiusura il consigliere di minoranza Agostino Bozzo ha presentato più di una interpellanza convinto che l’averla spostata nella sede della Pro Loco sia stato un errore. La discussione, presenti Elisabetta Abamo, Elisabetta Anversa, Elisabetta Caviglia, Agostino Revello, oltre a Bozzo, prevedeva la presenza di Antonio Verdina, presidente della Pro Loco, che per motivi di lavoro non ha potuto esserci.

Bozzo ha ribadito di considerare errato aver chiuso la biglietteria nel giugno di quest’anno approfittando dell’emergenza coronavirus e lasciando in cassa integrazione i due giovani dipendenti della Pro Loco, che avevano seguito un corso apposito. Ha aggiunto che i servizi offerti dalla biglietteria in stazione erano più numerosi così come più ampio l’orario di apertura. Senza contare la circostanza che spesso le due macchinette a disposizione per fare i biglietti vanno in tilt. Ha anche auspicato che l’amministrazione comunale decida di destinare una percentuale fissa, tipo il 20% dell’imposta di soggiorno, alla Pro Loco.

Anversa ha puntualizzato alcuni aspetti: che Trenitalia ha deciso di chiudere tutte le biglietterie da Camogli a Brignole perché non trovava conveniente tenerle aperte e che altri comuni non hanno organizzato un servizio sostituivo; che Ferrovie dello Stato dal 2013 non risponde al Comune sul comodato d’uso dei locali; che l’amministrazione Comunale contribuisce con un importo annuale di 10.000 euro per poter garantire il servizio di biglietteria ferroviaria ai cittadini e ai turisti oltre ad ulteriori 25.000 per altri servizi offerti dalla Pro Loco, la quale è disponibile ad ampliare l’orario di apertura. A breve, avendo stipulato una fidejussione con le ferrovie, i servizi disponibili aumenteranno comprendendone alcuni che prima non c’erano; dei due dipendenti a tempo determinato, una ha deciso di proseguire negli studi e l’altro è uno studente universitario. In ogni caso nulla vieta di poter assumere personale.