Asl 3: covid e scuola, domani live su Facebook

Dall’ufficio stampa della Asl 3 riceviamo e pubblichiamo

Prosegue il ciclo di incontri settimanali sul Covid-19 in video-diretta Facebook a cura di Asl3 e pediatri con la partecipazione di rappresentanti del mondo della scuola, Gaslini, Agenzia per la famiglia del Comune di Genova e Ordine degli Psicologi della Liguria. Domani, venerdì 27 novembre 2020 alle 18.30 il sesto appuntamento con gli esperti. Titolo dell’incontro “Adolescenti: connessi o disconnessi?”. Tra i temi affrontati – oltre al consueto aggiornamento sulla situazione nelle scuole – gli aspetti psicologici ed emotivi in preadolescenza e adolescenza e il supporto a bambini e famiglie in questo periodo.

Alla diretta interverranno: per Asl3 Lorenzo Sampietro, Direttore Sociosanitario Asl3, Luigi Canepa Responsabile della S.S.D. Consultorio Familiare, Maura Ferrari Bravo, Direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica, Fiorenza Giribone, Psicologa S.S.D. Consultorio Familiare; per i pediatri Alberto Ferrando Presidente di Apel, Michele Fiore Segretario Regionale Fimp, Giovanni Semprini Segretario Provinciale Genova, Giancarlo Ottonello Segretario Apel e Giorgio Conforti; per la scuola i Dirigenti scolastici Luisa Giordani e Andrea Giacobbe; per l’Agenzia per la Famiglia Simonetta Saveri Responsabile Agenzia per la famiglia del Comune di Genova; per il Gaslini Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell’Ospedale; in rappresentanza dell’Ordine degli psicologi Claretta Femia e Francesco Durand.

Come per i precedenti incontri sarà possibile per genitori, famiglie e insegnanti porre domande a cui gli esperti risponderanno in tempo reale.

La diretta, avviata sul gruppo pubblico “Insieme per la salute dei bambini” alle 18.30, sarà condivisa come di consueto sulla pagina Facebook Asl3.