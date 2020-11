Uscio: in Consiglio comunale gli equilibri di bilancio

Dal Comune di Uscio riceviamo e pubblichiamo.

Il Consiglio comunale di Uscio è convocato giovedì 26 novembre alle ore 20.30. Ordine del giorno:

1 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

2 Comunicazioni del sindaco in merito a diffida del consigliere sig. Aloia Roberto

3 Sostituzione membri dimissionari commissione elettorale comunale

4 Verifica degli equilibri di bilancio 2020 e contestuale verifica comma 8, art. 175 D.Lgs. n. 267/2000 assestamento generale di bilancio

5 Ricognizione periodica partecipazioni al 31-12-2019 – ex-art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.

6 Armonizzazione contabile: esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato

7 Svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Cicagna – Orero – Tribogna ed Uscio – rinnovo ed approvazione convenzione

8 Parere relativo alla domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per il completamento e la sistemazione della discarica per rifiuti inerti sita nel comune di Uscio, località Calcinara, conferenza dei servizi convocata dalla Città metropolitana di Genova in data 15 dicembre 2020