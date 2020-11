Sori: tamponi a scuola, tutti con esito negativo

da Facebook Comune di Sori

Questa mattina alunni e personale scolastico hanno potuto sottoporsi al tampone antigenico rapido T.a.r. su base volontaria direttamente all’interno della struttura scolastica.

Un modo per contribuire a dare maggiore serenità a tutto l’ambiente scolastico.

I tamponi hanno dato esito negativo per tutti gli alunni e tutto il personale.

Un’ottima notizia a testimonianza che le misure di prevenzione in stretta sinergia tra scuola, amministrazione comunale e famiglie hanno ben funzionato.