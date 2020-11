Sestri: la giunta approva nuove asfaltature

da Facebook Comune di Sestri Levante

La seduta di Giunta di questa mattina si è aperta con gli aggiornamenti sulla attuale situazione sanitaria inerente ai dati di contagio da Covid-19, con gli aggiornamenti sul drive test Covid per il quale il Comune sta fornendo supporto logistico ad Asl.

La Giunta ha inoltre approvato un nuovo progetto di asfaltature di strade comunali, fra cui via per Santa Vittoria, via Primi, via Vittorio Veneto, l’incrocio di via Villa Ponzerone, la strada per il Cimitero di Santa Vittoria, il tratto di strada in zona Loto-Cascine.

Durante la seduta, è stata approvata inoltre l’adesione alla rete Stand4Humanity e in particolare alla giornata “Città per la vita/Città contro la pena di morte” a cura della comunità Sant’Egidio, prevista per lunedì 30 novembre ed è stata formalizzata la delibera di adesione alla rete dei Comuni Virtuosi.