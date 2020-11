Recco: installati nuovi contenitori per la raccolta dell’olio vegetale usato

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Sono stati installati in questi giorni cinque nuovi contenitori di colore azzurro da utilizzare per il conferimento degli oli vegetali usati, in gran parte prodotti in cucina per la cottura (olio di oliva, di mais, di girasole, ecc). I bidoni hanno carattere provvisorio – in attesa che l’Amiu fornisca quelli definitivi – e sostituiscono nelle postazioni dedicate e segnalate i vecchi bidoni gialli ormai fortemente deteriorati e non più in grado di raccogliere adeguatamente il residuo. I contenitori si trovano in via Vecchia Vastato, piazzale Olimpia, piazzale Europa, Cabina Loderini, Valleverde. L’olio non può essere svuotato direttamente nel contenitore ma, dopo averlo fatto raffreddare, va travasato in una o più bottiglie di plastica già utilizzate, chiudendole bene con il tappo in maniera che l’olio non si sversi, e inserite nel bidone di raccolta.

“Con l’arrivo dei nuovi contenitori per la raccolta dell’olio vegetale contiamo di perfezionare il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti attuata sul territorio. Se gettato nel lavandino, l’olio rischia di causare seri problemi al sistema fognario e pregiudicare il corretto funzionamento dei depuratori. Invece, una volta trattato, può diventare un’importante risorsa” dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.