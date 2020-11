Recco: decesso Pino Badalini, proseguono le adesioni al lutto

Ricordiamo che domani giovedì (e non oggi) alle 17 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni a Recco verrà recitato il rosario per il compianto Giuseppe “Pino” Badalini, 86 anni. Il funerale è fissato per venerdì 27 alle 14.30 nella stessa chiesa parrocchiale; la salma verrà tumulata nel cimitero di Testana ad Avegno.

Intanto in città proseguono le manifestazioni di vicinanza alla famiglia e di cordoglio per una persona generosa che ha sempre aiutato il prossimo, attivo nel mondo del volontariato; in particolare nella Croce Verde.

Nelle immagini, alcuni dei manifesti, oltre a quelli che abbiamo pubblicato ieri, stampati e affissi a cura delle apprezzate Onoranze Funebri De Marchi.