Recco: ‘Chimicoloriamo’, venerdì nuovo appuntamento online

Dalla Pro Loco di Recco riceviamo e pubblichiamo la presentazione di Chimicoloriamo il Paradiso – V Edizione

Colore nella natura, nella tecnologia, nell’arte: ci confrontiamo con i colori ogni giorno della nostra vita. È proprio l’arte che ha stimolato la ricerca tecnologica a ottenere quella vasta gamma di colori con cui, nel tempo, sono stati creati tutti i capolavori pittorici che oggi possiamo ammirare. Ma il colore aiuta anche i più illustri scienziati a comprendere i meccanismi della natura grazie al differente comportamento delle sostanze.

Visto il successo riscontrato durante il primo incontro, proseguono gli esperimenti che ogni partecipante potrà svolgere presso i propri domicili, seguito in diretta dal Prof. Riccardo Carlini e da alcuni studenti del Liceo Artistico Klee-Barabino di Genova. Ogni intervento in DAD avrà la durata di 60-90 minuti. Tutti coloro che intenderanno partecipare dovranno prenotarsi presso la Pro Loco di Recco lasciando le proprie generalità e il proprio indirizzo email. Tutti i partecipanti con età inferiore a 14 anni dovranno essere seguiti da un maggiorenne, che provvederà anche alla prenotazione. Il giorno precedente all’incontro ogni partecipante riceverà direttamente sulla propria email il link al quale collegarsi e la procedura per eseguire ogni esperimento. Per facilitare l’organizzazione si fissa un numero minimo (5) e un numero massimo (30) di partecipanti per ogni videolezione DAD….. quindi affrettatevi a prenotare!

Per la partecipazione si consiglia di indossare indumenti da lavoro o camici poiché ….la macchia è sempre in agguato!

Gli incontri si terranno:

Venerdì 27/11/2020 Ore 16.30 -18

Saranno proposti diversi semplici esperimenti partendo dall’utilizzo di coloranti naturali nella pittura, allo studio del pH con le antocianine, alla cinetica dell’inchiostro, alla cromatografia e poi la capillarità, i vasi comunicanti etc…..

Le prenotazioni sono aperte fino alle 18.30 del giorno 26/11/2020 presso Pro Loco Recco ai recapiti:

0185.722440

334 8754058 (WA)

info@prolocorecco.it

La manifestazione, progettata dal Prof. Riccardo Carlini, chimico docente e divulgatore scientifico, è promossa e patrocinata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Città di Recco (Ass. Davide Manerba), dalla Pro Loco di Recco, dal Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova e da Latte Tigullio.

I 10 migliori “piccoli chimici” potranno ritirare un piccolo premio presso la Pro Loco di Recco.

La partecipazione alle attività è gratuita.