Recco-Camogli: i medici di base e il servizio tamponi

Dal dottor Augusto Marchesi riceviamo e pubblichiamo

In relazione all’esecuzione dei tamponi presso la Croce Verde debbo precisare quanto segue:

non si tratta di una mia iniziativa personale ma dell’esecuzione della prescrizione del Ministro della Salute e dell’accordo tra Alisa ed i medici di medicina generale.

Di fatto a Recco partecipano i dott: Mokhtari Alireza, Massimo Tosi, Mariella Manfredino, Michela Maggiolo, Sucheeta Campora, Augusto Marchesi, ed i dott: Olivari Antonio, Olivari Francesco, e Cristiani Sonia di Camogli.

I colleghi di Sori si sono organizzati autonomamente per effettuare un servizio simile. Da quanto sopra esposto si evince che si tratta di un’attività effettuata a livello distrettuale.

I medici che partecipano all’iniziativa decideranno quali pazienti inviare ad effettuare il tampone sulla base delle linee guida ministeriali e non in base a richieste dettate dall’emotività o dalla scarsa conoscenza del problema e saranno loro stessi a prenotare l’esecuzione del tampone per il proprio paziente.

Il tutto nell’ottica di razionalizzare un servizio ed effettuarlo in completa sicurezza.

Un sentito ringraziamento va ai dirigenti e militi della Croce Verde per la disponibilità e per l’aiuto fornito.