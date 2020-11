RASSEGNA STAMPA. Persone in difficoltà, arrivano buoni spesa

Oggi, mercoledì 25 novembre, auguri a Caterina. Oggi Giornata contro la violenza sulle donne. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: spinoso (munito o irto di aculei; difficile per le difficoltà e i sacrifici che impone; relativo a una spina ossea dal punto di vista anatomico). Proverbi: “Dio veglia e non dorme).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid-economia: Lockdowun dello sci a Natale, Val d’Aveto in ginocchio”; “Mercatino del Rupinaro quest’anno solo on line”; “Buoni spesa del Rotary per famiglie in difficoltà”; “Chiavari, fondi raddoppiati per il contributo affitti”; “Buoni spesa per 800.000 euro ai Comuni”. Emergenza covid: “Asl 4: I nuovi contagi sono 17, rimane l’allarme Rsa”;”La Liguria resta arancione, scelta giusta per tutelarci”; “Tensostruttura a Sestri Levante per lo screening residenti”; “Test antigenici rapidi, oggi la partenza in 9 siti del Levante (gli stessi annunciati ieri); “Arrivano solo 50 camici alle pubbliche assistenze”; “I Comitati di Italia Viva denunciano le cose che non vanno”.

Sestri Levante: oggi si possono ritirare le pensioni alle Poste. Castiglione Chiavarese: la sospensione del sindaco arriva in Consiglio comunale. Chiavari: Liceo Marconi Delpino raccontato in un video. Chiavari: donare libri alle scuole. Chiavari: automobile contro albero. Chiavari: salotto dell’artista, domani altro concerto. Chiavari: cinghiale in centro. Chiavari: compostiere, scattano i controlli. Chiavari: riaprono i bagni pubblici.

Rapallo: La guardia medica per i più piccoli tornerà l’8 dicembre. Rapallo: cantieri e viabilità modificata. Santa Margherita Ligure: i volumi in biblioteca diventano take away (in prestito).

Camogli: bombole abbandonate. Recco: addio a Pino Badalini. Recco: violenza sulle donne in aumento.

Favale: un francobollo per ricordare il banchiere Giannini.