Rapallo: “Una società libera dalla violenza sulle donne”

Dalle donne e uomini del Circolo PD di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

La giornata che è trascorsa è stata dedicata giustamente al ricordo delle violenze che subiscono le donne (una vera emergenza nazionale),una grande piaga per la nostra società.

Per le donne la vita continua ad essere più difficile, anche sul piano professionale, bisogna lavorare e molto per abbattere da subito gli stereotipi di genere e liberare le donne dal giogo della dipendenza economica; per questo bisogna sostenerle con misure specifiche che garantiscano l’occupazione femminile.

Come circolo PD Rapallo vorremmo che il nostro comune sostenesse soluzioni per l’impiego e anche abitative, per donne non autosufficienti economicamente, costrette a vivere in situazioni anche di disagio fisico e morale accanto a uomini violenti (in mille modi).

Bisogna sempre di più supportare le associazioni presenti sul territorio, ascoltare e indirizzare.

Questa è una lotta culturale, politica, una lotta che va condotta ad ogni livello.

L’obbiettivo deve essere una società libera dalla violenza sulle donne, una volta per tutte.

