Questo pomeriggio poco dopo le 16.30 a Moconesi, in via De Gasperi, un furgone ha perso il controllo, centrando un palo a bordo strada. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Chiavari che hanno messo in sicurezza il veicolo. Il conducente è stato trasferito per controlli al pronto soccorso di Lavagna.