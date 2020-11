Cogorno: emergenza covid, aperture con i volontari

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Cogorno, nonostante la Liguria sia in zona arancione, prova a tenere aperti alcune strutture pubbliche dedicate specialmente ai giovanissimi. Entro la fine della settimana, infatti, in arrivo il prezioso aiuto di alcuni volontari del mondo del sociale e dello sport cogornese, per monitorare l’utilizzo delle strutture.

“Come già avvenuto in passato, questa amministrazione è al lavoro per mettere a disposizione uno spazio vitale per i nostri ragazzi – ha dichiarato il consigliere delegato alle politiche giovanili, Luca Torrente -. Purtroppo ci siamo trovati costretti a chiudere il campetto di Panesi dopo le varie segnalazioni di cittadini che segnalavano assembramenti da parte dei ragazzi. Da qualche settimana, ci siamo, dunque, messi da subito al lavoro per trovare una soluzione che consentisse di far rimanere aperto uno spazio importante per i nostri ragazzi ma garantire allo stesso tempo la sicurezza delle norme anti contagio Covid-19”.

L’amministrazione si è attivata contattando le disponibilità del parroco dell’area pastorale di San Salvatore, don Maurizio Prandi, del presidente del Villaggio Calcio, Fabio Rossi, e il presidente del Villaggio Basket, Fabrizio Magagnotti: “Insieme stiamo valutando un calendario che possa consentire ai ragazzi di poter giocare con la sicurezza di un adulto che li possa guidare ed informare sui comportamenti da tenere. Già dalla prossima settimana coinvolgeremo altre società sportive e sociali in questa sfida. Posso ritenermi orgoglioso per le disponibilità ricevute, che seguono il percorso del bene comune, dell’incontro e del buon senso”.

L’amministrazione ricorda che il parco G.B. Rocca destinato ai più piccoli è aperto da lunedì al sabato dalle 16:00 alle 19:30 con la presenza di un addetto che misura la temperatura, segna le presenze e sanifica gli spazi comuni utilizzati sorvegliando sulle misure da tenere. “A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza di Cogorno ringrazio della collaborazione delle varie associazioni del territorio fatte da persone che si spendono per gli altri; insieme si possono fare grandi cose per il bene comune!”.