Chiavari: “Pista ciclabile? Tante perplessità”

Dall’ufficio stampa di Fratelli d’Italia Liguria riceviamo e pubblichiamo

Nel Consiglio Comunale di Chiavari, Fratelli d’Italia ha oggi espresso profondo scetticismo su come la maggioranza di ‘Palazzo Bianco’ ha affrontato, progettato e messo in pratica la pista ciclabile che da mesi fa discutere i cittadini.

Dubbi basati su tre ragionamenti che ne analizzano il merito:

1) una pista ciclabile che ha in meno di 1 km ben 3 attraversamenti pedonali pericolosi di cui almeno uno fortemente pericoloso è mal disegnata;

2) una pista ciclabile che esula da un posizionamento in un piano del traffico globale e moderno per una città che, nel tempo, ha sviluppato esigenze diverse, è avulsa dalla realtà;

3) come sempre, non c’è stata nessuna condivisione del progetto con chi vive e lavora in quel tratto di passeggiata mare.

Una pista ciclabile che vede esporre i ciclisti al pericolo di macchine e che per un pezzo usa i marciapiedi, imponendo rischi ai pedoni e ai ciclisti è un errore macroscopico che non si può né vedere, né accettare.

“Ormai il danno è fatto – dichiara Daniela Colombo di Fratelli d’Italia – ma non per questo non si deve desistere dal migliorare le cose. Chiediamo che venga rivisto il tracciato e messo in sicurezza maggiore, magari con quel semaforo di cui si è tanto parlato, ma di cui si son perse le tracce. Infine, non si può prescindere dall’ascolto di chi in quell’area ci vive e ci lavora e ne è quotidianamente coinvolto.

Questa amministrazione insiste nell’imporre arbitrariamente idee senza il coinvolgimento né dei consiglieri comunali, né dei cittadini”.

Fratelli d’Italia non dice no alle piste ciclabili ed alla mobilità sostenibile, tutt’altro, vuole che si prosegua su questa strada, ma in maniera ben diversa: non ideologica, ma realmente a servizio degli utenti Chiavaresi.

Non ci serviva un ulteriore “scimmiottamento” del governo nazionale che ha dato contributi per bici elettriche e monopattini invece che investire in programmazione, in formazione e in sanità.

“Infine chiediamo – aggiunge alex Molinari, Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Terre dell’Entella – che siano in qualche modo ripristinati i parcheggi ‘bianchi’ che ora tanto mancano. I tanto sbandierati e fruttuosissimi parcheggi sono stati promessi, ma in questi anni ne vediamo sempre e solo togliere”.