Chiavari: morto Giacinto Domenichini, medico storico di Riva Trigoso

E’ morto a Chiavari il dottor Giacinto Domenichini, per oltre mezzo secolo medico di famiglia a Riva Trigoso dove i pazienti lo veneravano per la sua professionalità, disponibilità, umanità. Si era prodigato anche in diverse case di riposo dove oltre la scienza medica portava conforto e serenità. Lascia nel dolore i figli Paolo, Giuseppe, Francesco e Vittoria tutti realizzati nelle professioni che hanno scelto. I funerali si svolgeranno domani in forma privata secondo le norme in vigore, alle 11 nella chiesa di San Michele di Ri Alto a Chiavari dove abitava.

Nella foto il dottor Giacinto Domenichini con la moglie