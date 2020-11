Chiavari: “Matching Day. Innoviamo lo sport. Insieme”, come partecipare

Dall’ufficio stampa di Wylab riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 3 dicembre 2020, dalle ore 10 alle ore 13, Wylab, il principale incubatore sportech italiano, propone l’evento digitale intitolato ‘Wylab Sports-tech Matching Day. Innoviamo lo sport. Insieme’.

L’evento, organizzato dall’incubatore chiavarese, si avvale della collaborazione di Virtus Entella, Iquii, Sport Dots e Fondazione Torneo Ravano / Coppa Paolo Mantovani e vedrà come protagoniste alcune delle principali startup del network di Wylab, che presenteranno le loro soluzioni e le loro tecnologie innovative a organizzazioni sportive e ad aziende del settore.

L’incontro sarà l’occasione per ascoltare case history di successo, ma anche per dare spazio ai pitch di alcune startup e far incontrare, attraverso lo speed-dating, l’aspetto della domanda con quello dell’offerta.

L’evento è aperto a federazioni, istituzioni, aziende, sponsor e brand sportivi, società sportive sia professionistiche che dilettantistiche.

La partecipazione per tutti sarà gratuita, ma è necessaria la registrazione a questo link https://hopin.com/events/wylab-sports-tech-matching-day

Tra le relazioni previste, ci saranno quelle di: Federico Smanio, Ceo di Wylab; Matteo Matteazzi, direttore generale della Virtus Entella; Fabio Lalli, fondatore di Iquii; Emanuela Perinetti, general manager di Sport Dots; Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile della Figc e presidente della Fondazione Torneo Ravano.

Interverranno anche le startup del network di Wylab, che potranno illustrare qual è e quale sarà il loro contributo tecnologico rispetto al mondo dello sport.

Il Matching Day, che solitamente si tiene con la modalità ‘in presenza’, quest’anno viene organizzato in digitale a causa dell’emergenza sanitaria. Ma gli obiettivi restano immutati: diminuire la distanza culturale tra startup, società sportive e aziende stakeholder; introdurre al mercato i prodotti e i servizi delle startup; raccogliere i feedback delle società sportive e delle corporate; posizionare Wylab come catalizzatore della tecnologia e dell’innovazione nel mondo dello sport.

Wylab è il primo incubatore sportech in Italia: seleziona, supporta e finanzia startup tecnologiche innovative nel verticale sport, ha sviluppato un network di 25 startup e investito direttamente in 9 realtà. Wylab agisce come catalizzatore all’interno di un ecosistema complesso costituito da federazioni, leghe, club e atleti, brand sports tech, investitori, startup e mondo della ricerca, posizionandosi come un hub innovativo attorno al quale gravitano diverse iniziative legate al binomio sport e tecnologia.

Federico Smanio, Ceo di Wylab, spiega: “Il Matching Day è un momento estremamente importante per Wylab perché risponde alla nostra missione di portare l’innovazione nel mondo dello sport. Il confronto e l’associazione tra le startup, le organizzazioni sportive di tutti i livelli e le aziende che operano nel comparto è necessario per trasformare l’attività di scouting e selezione che facciamo da ormai cinque anni in un concreto assist ai player dello sport. Siamo il punto di riferimento in Italia in ambito sport, tecnologia e innovazione e ci stiamo posizionando anche a livello internazionale attraverso collaborazioni sempre più profonde con i migliori player sport-tech. La vetrina del Matching Day è il modo più diretto per ottenere ispirazione, conoscere e stabilire un relazione con Wylab e alcune startup italiane e straniere di alto livello”.