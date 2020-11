Calice al Cornoviglio: Scampelli eletto al consiglio delle autonomie locali

Dall’ufficio comunicazione della presidenza della provincia della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Si sono tenute questa mattina le elezioni delle rappresentanze spezzine che ogni quattro anni entrano a far parte del Consiglio delle autonomie locali della Liguria, quale organo di consultazione tra la Regione e gli Enti locali. La votazione rientra nella prassi di gestione dello stesso Consiglio in cui, di diritto, è automaticamente membro il Presidente della Provincia della Spezia e, a completamento dell’organo, sono inseriti, tramite elezione appunto, anche due sindaci ed un presidente di consiglio comunale del territorio.

L’organo si è riunito in due sessioni distinte, la prima per l’elezione di due nuovi componenti scelti tra i sindaci del territorio spezzino, quindi, in una sessione successiva, è stato individuato il rappresentante tra i presidenti di Consiglio Comunale sempre della provincia spezzina.

La prima votazione ha portato alla nomina, all’unanimità, del sindaco di Arcola, Monica Paganini, e del sindaco di Calice al Cornoviglio, Mario Scampelli, la seconda votazione ha poi portato alla nomina, sempre all’unanimità, del presidente del Consiglio comunale di Sarzana, Carlo Rampi.

“La nostra provincia, come territorio e come comunità, prima che come realtà istituzionali, ha dato un segnale forte eleggendo tre nostri rappresentati all’unanimità che con me saranno a rappresentate Spezia nel Consiglio delle Autonomie Locali _ ha commentato il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini _ siamo in un momento particolare in cui il ‘fare squadra’ per lavorare alle risoluzioni dei problemi comuni e per dare risposte ai cittadini è ancora più importante che in passato. Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo in molti settori che competono l’Amministrazione Provinciale, lo si è visto nel programma per la gestione e l’efficientamento della rete idrica o ancora nel piano di potenziamento del sistema fognario e quindi del miglioramento delle condizioni ambientali. Una nomina condivisa è un segnale forte che tutto il territorio spezzino sta dando, anche in vista della necessità di impegnarci sempre di più, tutti assieme e con spirito costruttivo, sulle tante tematiche che sono oggi sul tavolo di lavoro del nostro Ente”.

“Nel mio ruolo di Vicepresidente ho presieduto e condotto le due assemblee del Consiglio delle autonomie locali su delega del Presidente provinciale _ spiega il Vicepresidente della Provincia della Spezia Francesco Ponzanelli _ è stato importante arrivare a questo risultato, un’elezione praticamente ‘per acclamazione’, in maniera coesa e sinergica. Ringrazio Anci Liguria per il prezioso supporto negli adempimenti amministrativi necessari alla riuscita delle due elezioni e formulo ai neo componenti il Consiglio delle Autonomie i miei auguri di buon lavoro per il nostro territorio e la Regione tutta”.