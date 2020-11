Avegno: “Io dico no” alla violenza sulle donne

Da Margherita Ceravolo, presidente associazione “a demoa”, riceviamo e pubblichiamo





L’associazione a demoa di Avegno, anche quest’anno, come negli ultimi anni aderisce alla campagna contro la violenza sulle donne in occasione della giornata mondiale del 25 novembre. Quest’anno lo facciamo in modo virtuale, con un video, la cui musica vuole ricordare un cuore che batte lentamente. Il cuore di molte donne che batte lento perché subisce violenza o smette di battere perché ammazzate. Perché continui a battere il cuore di tutte le donne, non bisogna mai smettere di parlarne e dare alle donne il coraggio di rivolgersi ai centri antiviolenza o comunque chiamare il 1522. Noi insieme diciamo: #io dico no!

Il video è visibile nella pagina fb di “a demoa”.