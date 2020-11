Avegno: contro la violenza sulle donne ci vuole impegno da parte di tutti

Dal Comune di Avegno riceviamo e pubblichiamo

Le norme anti-pandemia ci impediscono di svolgere iniziative di sensibilizzazione sul problema della violenza sulle donne e per certi versi le predette norme non aiutano la soluzione del problema, tuttavia questa Amministrazione, vuole offrire un’occasione di riflessione sull’argomento!

La violenza, ogni violenza, è l’esercizio di un potere. Una disparità imposta con la forza. Sempre.

Troppo spesso La donna diventa la preda, che sente l’alito del predatore sul collo e non riesce a liberarsene, vivendo in uno stato di ansia che non accenna a spegnersi che acuisce la paura! Paura a denunciare, paura a parlarne, paura persino di vivere!

Nel mondo animale le femmine stanno vicine al loro compagno ricevendo quelle accortezze necessarie specie nei momenti di pericolo, solo l’uomo sa essere violento sino a sopprimere la sua compagna!

Per chi non lo sapesse, stalking è una parola che deriva da un verbo inglese che significa “Fare la posta”.

Ebbene, In Italia ci sono delle leggi avanzatissime per combattere il fenomeno della violenza. La difficoltà sta nell’applicarle.

Non basta una sola giornata per dire di fermare la violenza, ci vuole molto impegno da parte di tutti. Ci vuole ascolto, comprensione, disponibilità e non solo critiche inutili. Ci vuole aiuto da parte delle istituzioni che creino maggiori centri , dove le donne possano rivolgersi con tranquillità. Ci vogliono azioni concrete, ma anche parole. Parole che denunciano, svelano, curano, e azioni che intervengano dove si può prevenire!

Questa amministrazione in questa giornata in argomento vuole essere vicina a tutte le donne e dare un segno tangibile di come la pensa illuminando la facciata di rosso che aiuti tutti i nostri cittadini a riflettere sulla discriminazione di genere!